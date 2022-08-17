ВС РФ уничтожили украинских резервистов в Херсонской области

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Российская армия уничтожила украинских резервистов и военную технику Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты в ходе спецоперации уничтожили большое количество украинских резервистов и военной техники в Херсонской области. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено большое количество военных резервов ВСУ, промышленной и промышленной техники. Она прибыла для разгрузки на железнодорожной станции Калининдорф в Херсонской области», — отметил он на брифинге ведомства.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска денацифицируют и демилитаризируют эту территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам украинских военных. Британские СМИ ранее писали, что ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц в конфликте с Россией, поэтому придумали оригинальный способ пополнения армии из числа украинских мужчин, годных к военной службе. Представители военкоматов буквально преследуют каждого, чтобы вручить ему повестку.

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Российские солдаты в ходе спецоперации уничтожили большое количество украинских резервистов и военной техники в Херсонской области. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Уничтожено большое количество военных резервов ВСУ, промышленной и промышленной техники. Она прибыла для разгрузки на железнодорожной станции Калининдорф в Херсонской области», — отметил он на брифинге ведомства. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска денацифицируют и демилитаризируют эту территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам украинских военных. Британские СМИ ранее писали, что ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц в конфликте с Россией, поэтому придумали оригинальный способ пополнения армии из числа украинских мужчин, годных к военной службе. Представители военкоматов буквально преследуют каждого, чтобы вручить ему повестку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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