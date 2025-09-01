Эрдоган позвал Путина в гости. Видео

Эрдоган и Путин встретились на саммите ШОС
Эрдоган и Путин встретились на саммите ШОС Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган подтвердил, что визит президента РФ Владимира Путина в Турцию остается в силе. Об этом он сообщил во время переговоров в рамках саммита ШОС в Китае. 

«Мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране. У нас сложились доверительные отношения, наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию конъюнктурных проблем»,  — сказал Эрдоган во время встречи. Трансляция была на телеканале «Россия 24». 

Путин, в свою очередь, поблагодарил Анкару за участие в урегулировании украинского конфликта. Также российский лидер указал на экономический рост в отношениях РФ и  Турции. 

Путин принимает участие в саммите ШОС в Китае. На мероприятии работают корреспонденты URA.RU.

