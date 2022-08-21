«112»: заключенные кемеровского СИЗО взяли заложников

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Заключенные в следственном изоляторе начали выдвигать требования Фото:

В Кемерове заключенные взяли в заложники трех сотрудников следственного изолятора, двое из которых — женщины. Одну из них уже освободили. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО. Восемь арестантов требуют вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь», — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что инцидент в Следственном изоляторе № 1 произошел при обходе. Заключенные, вооруженные палками и металлическим уголком, затащили сотрудников в комнату и начали выдвигать требования. Пока другой информации не сообщается.

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В Кемерове заключенные взяли в заложники трех сотрудников следственного изолятора, двое из которых — женщины. Одну из них уже освободили. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО. Восемь арестантов требуют вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь», — отмечается в сообщении. Сообщается также, что инцидент в Следственном изоляторе № 1 произошел при обходе. Заключенные, вооруженные палками и металлическим уголком, затащили сотрудников в комнату и начали выдвигать требования. Пока другой информации не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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