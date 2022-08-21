«112»: заключенные кемеровского СИЗО взяли заложников

Заключенные в следственном изоляторе начали выдвигать требования
В Кемерове заключенные взяли в заложники трех сотрудников следственного изолятора, двое из которых — женщины. Одну из них уже освободили. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО. Восемь арестантов требуют вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь», — отмечается в сообщении.
Сообщается также, что инцидент в Следственном изоляторе № 1 произошел при обходе. Заключенные, вооруженные палками и металлическим уголком, затащили сотрудников в комнату и начали выдвигать требования. Пока другой информации не сообщается.
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