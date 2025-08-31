Стали известны подробности смерти пяти россиян от суррогатного алкоголя

Один из пострадавших после отравления суррогатным алкоголем в городе Балахна Нижегородской области был опрошен следователями за несколько минут до смерти. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Следователи успели опросить одного из отравившихся суррогатным алкоголем за несколько минут до смерти», — пишет telegram-канал 112. Мужчина скончался сразу после беседы с правоохранителями — врачам не удалось спасти его жизнь.
Погибший поделился подробностями событий, произошедших накануне вечером. По его словам, компания мужчин распивала спиртные напитки неизвестного происхождения в общежитии, расположенном на улице Чапаева. Некоторые из присутствующих употребляли алкоголь, происхождение которого не установлено.
Сейчас региональная прокуратура взяла расследование на особый контроль. Роспотребнадзор проводит проверки для установления источника суррогатного алкоголя, опасного для жизни.
Ранее в Балахне Нижегородской области зафиксирована гибель пяти человек, предположительно вследствие алкогольного отравления. По имеющимся данным, двое пострадавших скончались на улице Чапаева, еще трое умерли во время транспортировки в медицинское учреждение.
