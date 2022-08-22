На свердловском заводе, где бунтовали рабочие, сменился начальник

Ранее должность гендиректора УКЗ занимал Денис Тасаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сайте «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудникам которого не выплачивали зарплату несколько месяцев, сменилась информация о генеральном директоре предприятия. Теперь должность и. о. главы занимает экс-председатель гордумы Режа Алексей Копалов. Ранее главой завода числился Денис Тасаков, который покинул эту должность 18 мая.

При этом отмечается, что работа предприятия не изменится на фоне кадровых перестановок. По словам Копалова, завод работает без изменений. По данным сервиса «Контур.Фокус», должность и. о. генерального директора УКЗ Копалов занял сразу после ухода Тасакова.

На вопрос URA.RU о том, почему информацию на сайте предприятия не обновляли долго время, представители УКЗ ответила однозначно. «Не доходили руки, смену руководства никто не скрывал. Работает как и раньше, выполняем заказы», — сообщали там.

В начале лета URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам сотрудника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполнения обещаний со стороны руководства по начислению выплат десяток сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. А 28 июня стало известно, что руководство УКЗ выплатило зарплату работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей.