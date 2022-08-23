На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина погиб, выпав из окна многоэтажного дома по улице Рощинская, 44. Как сообщили очевидцы происшествия, мужчине 45-50 лет.

«Трагедия случилась по адресу: улица Рощинская, 44 около 22 часов. Мужчина, которому 45-50 лет, выпал из окна 13-го этажа», — сообщило издание E1.RU со ссылкой на очевидцев. Возле тела скопились полиция и скорая.

По словам местных жителей, тело мужчины спустя несколько часов после инцидента все еще не забрали, его охраняют силовики. Погибший ходил в гипсе, потому что у него была сломана нога. Один очевидец считает, что мужчине сумели помочь. «Возможно, ему помогли. Тело все в гипсе», — предполагает очевидец. «Труп лежит под мешком, рядом ходят родственники. На 13-м этаже лоджия, полиция там ходила, возможно, оттуда и выпал», — думает другой свидетель.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о трагедии в Нижнем Тагиле. Там четырехлетняя девочка разбилась, выпав из окна.