На марке к 300-летию Перми изобразят театр

24 августа 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Театр юного зрителя — бывший особняк вдовы городского головы Елизаветы Любимовой Фото: Алексей Гущин © URA.RU В честь юбилея Перми в 2023 году Почта России выпустит юбилейную марку с изображением Пермского театра юного зрителя. Об этом представители театра сообщили на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Юбилейную Пермь на весь мир будет представлять наш театральный особняк. Зданием Пермского ТЮЗа смогут любоваться люди в любой точке света, где есть почта, и у кого есть друзья в России. Возможно, юбилейная марка разойдется по коллекциям филателистов», — сказано в посте. Здание театра было спроектировано в начале прошлого века архитектором Александров Турчевичем. Он работал над многими известными городскими объектами — домом Грибушина, особняком Тупицыных и другими. Марку с изображением пермского театра выбрали на конкурсе дизайн-проектов, который проводился в 2021 году. На суд жюри представили несколько вариантов с разными знаковыми местами Перми. Победителя определили с помощью интернет-голосования и решения конкурсной комиссии.

В честь юбилея Перми в 2023 году Почта России выпустит юбилейную марку с изображением Пермского театра юного зрителя. Об этом представители театра сообщили на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Юбилейную Пермь на весь мир будет представлять наш театральный особняк. Зданием Пермского ТЮЗа смогут любоваться люди в любой точке света, где есть почта, и у кого есть друзья в России. Возможно, юбилейная марка разойдется по коллекциям филателистов», — сказано в посте. Здание театра было спроектировано в начале прошлого века архитектором Александров Турчевичем. Он работал над многими известными городскими объектами — домом Грибушина, особняком Тупицыных и другими. Марку с изображением пермского театра выбрали на конкурсе дизайн-проектов, который проводился в 2021 году. На суд жюри представили несколько вариантов с разными знаковыми местами Перми. Победителя определили с помощью интернет-голосования и решения конкурсной комиссии.