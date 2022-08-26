WSJ: МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

26 августа 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться на следующей неделе, заявили в СМИ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовы посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. Об этом сообщил источник американской газеты The Wall Street Journal. «„Почти наверняка“ миссия МАГАТЭ посетит Запорожский завод в начале следующей недели, хотя окончательные детали все еще обсуждаются», — пишет издание, ссылаясь на информацию двух источников, знакомых с ситуацией. Они же сообщили авторам газеты, что «лихорадочные приготовления» к миссии МАГАТЭ идут полным ходом. Кроме того, издание взяло комментарий у представителя МАГАТЭ. Он отметил: «Мы ведем активные консультации по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности последуют как можно скорее». При этом авторы отметили, что российские официальные лица давно заявляли, что они открыты для визита МАГАТЭ в Энергодар. Так, ранее Россия и Украина дали гарантии безопасности для отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отмечали, что украинские военные ежедневно обстреливают атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации на Украине. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. В МИД РФ заявляли, что власти Украины нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовы посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. Об этом сообщил источник американской газеты The Wall Street Journal. «„Почти наверняка“ миссия МАГАТЭ посетит Запорожский завод в начале следующей недели, хотя окончательные детали все еще обсуждаются», — пишет издание, ссылаясь на информацию двух источников, знакомых с ситуацией. Они же сообщили авторам газеты, что «лихорадочные приготовления» к миссии МАГАТЭ идут полным ходом. Кроме того, издание взяло комментарий у представителя МАГАТЭ. Он отметил: «Мы ведем активные консультации по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности последуют как можно скорее». При этом авторы отметили, что российские официальные лица давно заявляли, что они открыты для визита МАГАТЭ в Энергодар. Так, ранее Россия и Украина дали гарантии безопасности для отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отмечали, что украинские военные ежедневно обстреливают атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации на Украине. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. В МИД РФ заявляли, что власти Украины нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС.