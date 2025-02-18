18 февраля 2025

Трамп отказался выводить войска США из Европы

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Дональд Трамп сказал, что никто не просил его сворачивать военный контингент США
Дональд Трамп сказал, что никто не просил его сворачивать военный контингент США Фото:

Армия США не планирует уходить с территории Европы. Об этом заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.

«Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать», — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение сократить численность американских войск в Европе и требовал от европейских стран увеличить финансовую поддержку для оставшихся сил. Однако, на фоне усиления конфликта на Украине, в 2022 году было принято решение увеличить контингент в Европе на 20 тысяч, что привело к общему числу в 100 тысяч военнослужащих.

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Армия США не планирует уходить с территории Европы. Об этом заявил журналистам президент страны Дональд Трамп. «Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать», — заявил Трамп. Ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение сократить численность американских войск в Европе и требовал от европейских стран увеличить финансовую поддержку для оставшихся сил. Однако, на фоне усиления конфликта на Украине, в 2022 году было принято решение увеличить контингент в Европе на 20 тысяч, что привело к общему числу в 100 тысяч военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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