Трамп отказался выводить войска США из Европы

Армия США не планирует уходить с территории Европы. Об этом заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
«Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать», — заявил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение сократить численность американских войск в Европе и требовал от европейских стран увеличить финансовую поддержку для оставшихся сил. Однако, на фоне усиления конфликта на Украине, в 2022 году было принято решение увеличить контингент в Европе на 20 тысяч, что привело к общему числу в 100 тысяч военнослужащих.
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