В Минстрое предложили упростить россиянам процесс оплаты за ЖКУ

Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации выступило с предложением о введении единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщил министр Ирек Файзуллин во время заседания комитета Госдумы по ЖКХ, такой подход позволит упростить процесс оплаты для граждан, передает ТАСС.
«Я считаю, что нужно установить единый механизм оплаты и выбрать одного оператора для сбора платежей на уровне каждого региона, исключив при этом прямые контракты с компаниями-ресурсоснабжающими», — цитирует ТАСС Файзуллина.
По словам эксперта Народного фронта Павла Склянчука, в настоящее время жители регионов сталкиваются с трудностями из-за множества раздельных квитанций — за капитальный ремонт, электроэнергию и прочие услуги. «Минстрой предлагает сделать систему более прозрачной и удобной для пользователей, введя единую форму квитанции. Однако возникают сложности с тем, что в некоторых случаях платежи за капремонт начисляются на квартиру, а за другие услуги — напрямую на собственника», — добавил он.
В Госдуме выдвинули предложение о предоставлении многодетным семьям по всей России единой скидки в размере 50% на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, выступил с инициативой о разработке федерального законодательства, которое унифицирует условия предоставления данных льгот.
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