Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей отчетности о расходовании огромных сумм финансовой помощи, предоставляемой Украине. В ходе своего выступления в поместье Мар-а-Лаго, Трамп указал на необходимость прозрачности в использовании средств.
«Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд] с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом», — сказал он журналистам Fox News.
Трамп поднял вопрос о значимости проведения выборов на Украине, аргументируя, что это укрепит позиции страны в переговорах, передает «Царьград». Он также отметил падение популярности украинского лидера Владимира Зеленского и подчеркнул, что для достижения дипломатических успехов необходимы изменения.
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