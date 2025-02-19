Трамп: Зеленский не знает о судьбе половины выделенных Украине денег США

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Трамп заинтересовался судьбой выделенных Киеву денег
Трамп заинтересовался судьбой выделенных Киеву денег Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей отчетности о расходовании огромных сумм финансовой помощи, предоставляемой Украине. В ходе своего выступления в поместье Мар-а-Лаго, Трамп указал на необходимость прозрачности в использовании средств.

«Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд] с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом», — сказал он журналистам Fox News.

Трамп поднял вопрос о значимости проведения выборов на Украине, аргументируя, что это укрепит позиции страны в переговорах, передает «Царьград».  Он также отметил падение популярности украинского лидера Владимира Зеленского и подчеркнул, что для достижения дипломатических успехов необходимы изменения.

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Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей отчетности о расходовании огромных сумм финансовой помощи, предоставляемой Украине. В ходе своего выступления в поместье Мар-а-Лаго, Трамп указал на необходимость прозрачности в использовании средств. «Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд] с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом», — сказал он журналистам Fox News. Трамп поднял вопрос о значимости проведения выборов на Украине, аргументируя, что это укрепит позиции страны в переговорах, передает «Царьград».  Он также отметил падение популярности украинского лидера Владимира Зеленского и подчеркнул, что для достижения дипломатических успехов необходимы изменения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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