Отмена антироссийских санкций станет следующей темой на переговорах между Россией и США. Такое мнение высказал первый заместитель председателя бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. По его мнению, новая администрация Белого дома осознает, что ограничения наносят вред преимущественно Америке, а не России.
«Уверен, что вопрос (отмены — прим. URA.RU) санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учетом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России», — сказал сенатор Шендерюк-Жидков РИА Новости. По его словам, встреча продемонстрировала настроенность обеих стран на диалог, при этом во главу угла ставятся национальные интересы.
Сенатор выразил надежду на успешное завершение переговоров и установление долгосрочного баланса в мире благодаря изменениям в переговорной тактике новой администрации США. Он отметил, что американское руководство понимает причины украинского конфликта и общее противостояние Запада с Россией последних лет, и готово к изменению своей позиции.
Соглашение о том, что урегулирование конфликта на Украине должно быть долговременным, надежным и приемлемым для всех участников, было достигнуто между странами на прошедших переговорах в Саудовской Аравии, напоминает телеканал 360. В настоящее время Соединенные Штаты предложили мирный план, состоящий из трех этапов, включающий в себя прекращение огня, проведение президентских выборов на Украине, а также последующее заключение окончательного мирного соглашения. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами указал, что ему неизвестны сведения о таком «трехступенчатом плане».
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