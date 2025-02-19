Россиянам разрешат отдавать свои сим-карты посторонним

Россиянам разрешат передавать свои сим-карты третьим лицам. Однако перед этим необходимо зарегистрировать данную операцию на портале «Госуслуги». Об этом говорится в проекте федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», который был внесен в Госдуму 15 февраля.
«Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на „Госуслугах“. Но это требование не будет распространяться на близких родственников, им отдавать симку можно будет без указания этого на „Госуслугах“», — заявил представитель Минцифры. Информацию передают «Ведомости».
Такие меры необходимы для борьбы с использованием так называемых «серых» сим-карт преступниками. На это указал представитель Министерства цифрового развития РФ.
С 1 января 2025 года в России вступили в силу более строгие правила приобретения сим-карт для иностранных граждан для борьбы с мошенническими действиями и нелегальной торговлей сим-картами, сообщили в Минцифры. Так, для покупки сим-карты человек должен будет лично присутствовать в салоне оператора для подписания договора. При этом на одного человека нельзя будет регистрировать более 10 телефонных номеров.
Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект, направленный на усиление защиты граждан от действий телефонных и интернет-мошенников. Согласно нему, будет создана общенациональная система, которая включит в себя аудиозаписи голосов мошенников. Также предложено ограничить возможности сотрудников госучреждений, банковских структур и операторов связи по использованию мессенджеров для коммуникаций с клиентами, передает «Национальная служба новостей».
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