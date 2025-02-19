Сенатор Епифанова раскрыла, как будут назначаться пенсии в 2026 году

Епифанова: россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке
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В 2026 году на пенсию по старости выйдут 59-летние женщины и 64-летние мужчины
В 2026 году на пенсию по старости выйдут 59-летние женщины и 64-летние мужчины Фото:

Россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке с 2026 года. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«Важно отметить, что начиная с 2026 года Социальный фонд сможет назначать пенсии по старости без необходимости подачи заявления. В беззаявительном порядке сейчас назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны», — приводит РИА Новости слова Епифановой.

Сенатор добавила, что Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до достижения пенсионного возраста. Будущие пенсионеры получат уведомление о состоянии своего лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки выплат для получения повышающих коэффициентов.

Для получения отсрочки потребуется подать соответствующее заявление в Социальный фонд. Согласно словам политика, в 2026 году право на выход на пенсию по старости будет иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины, при условии наличия 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Ранее URA.RU писало о том, как повысить пенсию. Речь шла о мониторинге корректности учета рабочего стажа и размером пенсионных взносов, отсрочка начала пенсионного возраста, эффективное управление пенсионными активами и так далее. 

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Россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке с 2026 года. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова. «Важно отметить, что начиная с 2026 года Социальный фонд сможет назначать пенсии по старости без необходимости подачи заявления. В беззаявительном порядке сейчас назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны», — приводит РИА Новости слова Епифановой. Сенатор добавила, что Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до достижения пенсионного возраста. Будущие пенсионеры получат уведомление о состоянии своего лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки выплат для получения повышающих коэффициентов. Для получения отсрочки потребуется подать соответствующее заявление в Социальный фонд. Согласно словам политика, в 2026 году право на выход на пенсию по старости будет иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины, при условии наличия 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Ранее URA.RU писало о том, как повысить пенсию. Речь шла о мониторинге корректности учета рабочего стажа и размером пенсионных взносов, отсрочка начала пенсионного возраста, эффективное управление пенсионными активами и так далее. 
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