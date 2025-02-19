Сенатор Епифанова раскрыла, как будут назначаться пенсии в 2026 году

Россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке с 2026 года. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.
«Важно отметить, что начиная с 2026 года Социальный фонд сможет назначать пенсии по старости без необходимости подачи заявления. В беззаявительном порядке сейчас назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны», — приводит РИА Новости слова Епифановой.
Сенатор добавила, что Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до достижения пенсионного возраста. Будущие пенсионеры получат уведомление о состоянии своего лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки выплат для получения повышающих коэффициентов.
Для получения отсрочки потребуется подать соответствующее заявление в Социальный фонд. Согласно словам политика, в 2026 году право на выход на пенсию по старости будет иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины, при условии наличия 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Ранее URA.RU писало о том, как повысить пенсию. Речь шла о мониторинге корректности учета рабочего стажа и размером пенсионных взносов, отсрочка начала пенсионного возраста, эффективное управление пенсионными активами и так далее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.