Россия одержала победу в первом раунде переговоров по Украине. Об этом рассказал сопредседатель фракции по Украине в Палате представителей США Джейк Охинклосс.
«Россия выиграла первый раунд», — передает слова Охинклосса Reuters. Эмма Эшфорд из аналитического центра Стимсона отметила, что, хотя отсутствие Украины на переговорах не является идеальным, возможно, это оправдано с точки зрения администрации президента США Дональда Трампа, поскольку участие слишком многих европейских партнеров может усложнить достижение результатов.
В то же время Охинклосс заявил, что Кремль установил норму двусторонней дипломатии, исключая из переговорного процесса Украину и НАТО. Он также отметил, что Россия не побоялась использовать все доступные средства для достижения своих целей.
Вторник, 18 февраля, стал днем переговоров между представителями США и России в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам встречи страны договорились о намерении улучшить двусторонние отношения и возобновить контакты после СВО, в то время как Запад предложил решить украинский конфликт поэтапно. Преподаватель Шанхайского университета Цуй Хэн высказал мнение, что текущий раунд переговоров вряд ли станет значимым шагом, так как обе стороны нуждаются во времени для восстановления связей, передает «Ридус».
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