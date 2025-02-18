Трамп разочарован позицией Украины

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование по поводу того, что Украина не использовала предоставленные ей три года для урегулирования конфликта с Россией. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида.
«Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», — сказал Трамп.
Трамп также утверждал, что ситуация могла быть разрешена без значительных убытков для Украины, если бы переговоры проводились более компетентно. «Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов», — заявил он, выразив свое разочарование текущей ситуацией и упущенными возможностями.
Дональд Трамп ранее выразил намерение урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки, подчеркивая важность дипломатического решения и возможности проведения переговоров с участием России и Украины. Он также отмечал заинтересованность украинского лидера Владимира Зеленского в сделке и готовность России к диалогу, несмотря на предыдущее прекращение переговоров со стороны Украины.
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