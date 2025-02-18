Ганчев: ВСУ на купянском направлении несут огромные потери

Российская армия теснит Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле. Любое действие оборачивается для ВСУ огромными потерями», — передает ТАСС слова Ганчева.
Уточняется, что армия России расширила плацдарм на правобережье Оскола. Также был освобожден населенный пункт севернее Двуречной Харьковской области, отметил Ганчев.
Военнослужащие армии России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Российские войска находятся очень близко к населенному пункту, передает RT.
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