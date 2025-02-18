18 февраля 2025

Ганчев: ВСУ на купянском направлении несут огромные потери

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ВСУ несут потери
ВСУ несут потери Фото:

Российская армия теснит Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле. Любое действие оборачивается для ВСУ огромными потерями», — передает ТАСС слова Ганчева.

Уточняется, что армия России расширила плацдарм на правобережье Оскола. Также был освобожден населенный пункт севернее Двуречной Харьковской области, отметил Ганчев.

Военнослужащие армии России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Российские войска находятся очень близко к населенному пункту, передает RT.

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Российская армия теснит Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле. Любое действие оборачивается для ВСУ огромными потерями», — передает ТАСС слова Ганчева. Уточняется, что армия России расширила плацдарм на правобережье Оскола. Также был освобожден населенный пункт севернее Двуречной Харьковской области, отметил Ганчев. Военнослужащие армии России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Российские войска находятся очень близко к населенному пункту, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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