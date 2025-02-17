17 февраля 2025

В Канаде самолет упал и перевернулся вверх дном: что случилось с почти сотней пассажиров

Аэропорт Торонто, где потерпел крушение самолет, приостановил работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет мог перевернуться при посадке в аэропорту Торонто из-за сильного бокового ветра
Самолет мог перевернуться при посадке в аэропорту Торонто из-за сильного бокового ветра Фото:

Борт Delta Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту Торонто (Канада), в ходе инцидента перевернувшись при столкновении с землей. На борту находилось 80 человек, количество пострадавших постоянно обновляется и, по последним данным, составляет 15 человек. Подробности об авиационном происшествии — в материале URA.RU.

Самолет перевернулся вверх дном при посадке

В аэропорту Торонто при посадке пассажирского самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса, произошел инцидент, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х. Самолет перевернулся и оказался на крыше. На борту находились около 80 человек, все пассажиры и экипаж обнаружены. По данным медицинских служб, травмы получили около восьми человек, но степень их тяжести пока не установлена. На месте работают аварийные бригады. 

Число пострадавших выросло до 15

Число пострадавших в инциденте с самолетом Delta Airlines в аэропорту Торонто увеличилось до 15 человек. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, трое из которых, включая ребенка, находятся в критическом состоянии. 

Возможные причины крушения самолета

Самолет Delta Airlines мог перевернуться при посадке в аэропорту Торонто из-за сильного бокового ветра, сообщил телеканал CTV со ссылкой на эксперта. Снегопад в Торонто не повлиял на состояние взлетно-посадочной полосы, так как она была своевременно расчищена. 

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Борт Delta Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту Торонто (Канада), в ходе инцидента перевернувшись при столкновении с землей. На борту находилось 80 человек, количество пострадавших постоянно обновляется и, по последним данным, составляет 15 человек. Подробности об авиационном происшествии — в материале URA.RU. Самолет перевернулся вверх дном при посадке В аэропорту Торонто при посадке пассажирского самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса, произошел инцидент, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х. Самолет перевернулся и оказался на крыше. На борту находились около 80 человек, все пассажиры и экипаж обнаружены. По данным медицинских служб, травмы получили около восьми человек, но степень их тяжести пока не установлена. На месте работают аварийные бригады.  Число пострадавших выросло до 15 Число пострадавших в инциденте с самолетом Delta Airlines в аэропорту Торонто увеличилось до 15 человек. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, трое из которых, включая ребенка, находятся в критическом состоянии.  Возможные причины крушения самолета Самолет Delta Airlines мог перевернуться при посадке в аэропорту Торонто из-за сильного бокового ветра, сообщил телеканал CTV со ссылкой на эксперта. Снегопад в Торонто не повлиял на состояние взлетно-посадочной полосы, так как она была своевременно расчищена. 
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