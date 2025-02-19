Единственная роль Евросоюза (ЕС) в российско-американской сделке — финансирование реконструкции Украины. Это связано с тем, что ЕС и украинский президент Владимир Зеленский полностью исключены из переговорного процесса по урегулированию текущего конфликта. Об этом сообщил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
«Я не вижу, как ЕС может продолжать поддерживать Украину. Каково будет место ЕС в этой новой архитектуре на двоих между Россией и США? Я боюсь, что единственная роль, которая достанется ЕС, это финансировать реконструкцию Украины», — заявил Мариани. Его слова передает РИА Новости.
По словам депутата, сегодня Евросоюз осознает, что одних лишь заявлений недостаточно. Необходимы ресурсы для их реализации, будь то в военной или финансовой сфере. Тьерри Мариани заявил, что текущие события напоминают время между Первой и Второй мировыми войнами. Так, после завершения Первой мировой войны по условиям Версальского договора Франция получила право на репарации. Все говорили, что Германия заплатит. Сегодня же в Европе все без исключения повторяют: «Россия заплатит». Однако евродепутат полагает, что договоренности с американской стороной скорее всего будут ориентированы на возобновление экономического сотрудничества. Мариани отметил, что поспорил бы, что Россия уплатит хотя бы копейку на реконструкцию Украины.
Ранее газета Bloomberg писала, что США не гарантировали Украине допуск к мирным переговорам. Однако Вашингтон предложил Киеву сделку по доступу к украинским полезным ископаемым.
Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ЕС должен оказаться за столом переговоров. По его словам, Евросоюз также вводил антироссийские санкции, поэтому должен быть вовлечен в поиск дипломатического решения, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.