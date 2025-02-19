Трамп запретил Маску участвовать в проектах с конфликтом интересов

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Трамп напомнил Маску о конфликте интересов
Трамп напомнил Маску о конфликте интересов Фото:

Бизнесмен Илон Маск не сможет участвовать в госпроектах в случае, если будет конфликт интересов. Это касается и космической отрасли, в которой у предпринимателя реализуются масштабные программы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я сказал Маску: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься. Это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать», — сообщил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.

Маск принимает ключевые решения в команде избранного президента США. Он помогает лидеру страны даже с кадровыми решениями.

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Бизнесмен Илон Маск не сможет участвовать в госпроектах в случае, если будет конфликт интересов. Это касается и космической отрасли, в которой у предпринимателя реализуются масштабные программы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я сказал Маску: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься. Это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать», — сообщил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде. Маск принимает ключевые решения в команде избранного президента США. Он помогает лидеру страны даже с кадровыми решениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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