Трамп запретил Маску участвовать в проектах с конфликтом интересов

Бизнесмен Илон Маск не сможет участвовать в госпроектах в случае, если будет конфликт интересов. Это касается и космической отрасли, в которой у предпринимателя реализуются масштабные программы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я сказал Маску: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься. Это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать», — сообщил Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.
Маск принимает ключевые решения в команде избранного президента США. Он помогает лидеру страны даже с кадровыми решениями.
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