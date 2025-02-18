Украинские военнослужащие перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР и готовятся отправить свои войска к границам Курской и Брянской областей. Тем временем около 2000 бойцов ВСУ рискуют попасть «в котел» в районе Константинополя (ДНР). Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
ВСУ ударили БПЛА по Краснодарскому краю
В ночь на 18 февраля украинские БПЛА атаковали Славянский и Северский районы Краснодарского края. В оперштабе региона заявили, что число поврежденных домов возросло до 51. Ущерб зафиксирован, владельцам окажут помощь в восстановлении. В пострадавших домах проживают 122 человека.
Курское направление
Украинские военные стягивают силы к границам Курской и Брянской областей, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ сосредоточивают технику в Сумской области и направили до 15 тысяч военных. В Курской области войска «Север» сообщают о продвижении ВДВ из Свердликово, выбив врага из опорных пунктов и продвигаясь к Судже. Бои продолжаются в Погребках, морская пехота наступает на Куриловку, враг перебрасывает подкрепления и пытается контратаковать.
Донецкое направление
Российские бойцы уничтожили целый взвод ВСУ одной гранатой
Бойцы бригады «Черные Барсы» уничтожили взвод ВСУ с помощью одной гранаты, сообщают военкоры. Операторы дронов из штурмовой роты «Кобра» провели удар во время ротации ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских боевиков.
ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР
Вооруженные силы Украины перебросили группу польских наемников к линии фронта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили российские силовики. Они отметили, что это большая группа с хорошей подготовкой и снаряжением.
ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР
Благодаря решительным операциям подразделений группировки войск «Запад», населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики был успешно освобожден. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ готовятся взять в котел две тысячи бойцов ВСУ под Константинополем
Две тысячи бойцов ВСУ могут попасть в окружение ВС РФ в районе Константинополя в ДНР. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState. По данным источника, российские войска продвигаются вдоль трассы на Запорожье и приближаются к южным окраинам Константинополя, что создает условия для окружения.
Харьковское направление
На харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» осуществили успешную операцию против сил и техники двух бригад территориальной обороны. Атака произошла в районе Волчанска, Харьковской области. В результате действий российских войск Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери, включая до 25 военнослужащих и два транспортных средства, сообщили в Минобороны РФ.
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