ВС РФ готовятся взять ВСУ в котел в ДНР, украинцы перебрасывают войска к границе с РФ: карта СВО 18 февраля

ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР
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Российские военные продвинулись в ДНР, освободив Ямполовку
Российские военные продвинулись в ДНР, освободив Ямполовку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР и готовятся отправить свои войска к границам Курской и Брянской областей. Тем временем около 2000 бойцов ВСУ рискуют попасть «в котел» в районе Константинополя (ДНР). Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

ВСУ ударили БПЛА по Краснодарскому краю

В ночь на 18 февраля украинские БПЛА атаковали Славянский и Северский районы Краснодарского края. В оперштабе региона заявили, что число поврежденных домов возросло до 51. Ущерб зафиксирован, владельцам окажут помощь в восстановлении. В пострадавших домах проживают 122 человека.

Курское направление

Украинские военные стягивают силы к границам Курской и Брянской областей, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ сосредоточивают технику в Сумской области и направили до 15 тысяч военных. В Курской области войска «Север» сообщают о продвижении ВДВ из Свердликово, выбив врага из опорных пунктов и продвигаясь к Судже. Бои продолжаются в Погребках, морская пехота наступает на Куриловку, враг перебрасывает подкрепления и пытается контратаковать.

Донецкое направление

Российские бойцы уничтожили целый взвод ВСУ одной гранатой

Бойцы бригады «Черные Барсы» уничтожили взвод ВСУ с помощью одной гранаты, сообщают военкоры. Операторы дронов из штурмовой роты «Кобра» провели удар во время ротации ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских боевиков.

ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР

Вооруженные силы Украины перебросили группу польских наемников к линии фронта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили российские силовики. Они отметили, что это большая группа с хорошей подготовкой и снаряжением.

ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР

Благодаря решительным операциям подразделений группировки войск «Запад», населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики был успешно освобожден. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

ВС РФ готовятся взять в котел две тысячи бойцов ВСУ под Константинополем

Две тысячи бойцов ВСУ могут попасть в окружение ВС РФ в районе Константинополя в ДНР. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState. По данным источника, российские войска продвигаются вдоль трассы на Запорожье и приближаются к южным окраинам Константинополя, что создает условия для окружения.

Харьковское направление

На харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» осуществили успешную операцию против сил и техники двух бригад территориальной обороны. Атака произошла в районе Волчанска, Харьковской области. В результате действий российских войск Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери, включая до 25 военнослужащих и два транспортных средства, сообщили в Минобороны РФ. 

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Украинские военнослужащие перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР и готовятся отправить свои войска к границам Курской и Брянской областей. Тем временем около 2000 бойцов ВСУ рискуют попасть «в котел» в районе Константинополя (ДНР). Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. ВСУ ударили БПЛА по Краснодарскому краю В ночь на 18 февраля украинские БПЛА атаковали Славянский и Северский районы Краснодарского края. В оперштабе региона заявили, что число поврежденных домов возросло до 51. Ущерб зафиксирован, владельцам окажут помощь в восстановлении. В пострадавших домах проживают 122 человека. Курское направление Украинские военные стягивают силы к границам Курской и Брянской областей, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ сосредоточивают технику в Сумской области и направили до 15 тысяч военных. В Курской области войска «Север» сообщают о продвижении ВДВ из Свердликово, выбив врага из опорных пунктов и продвигаясь к Судже. Бои продолжаются в Погребках, морская пехота наступает на Куриловку, враг перебрасывает подкрепления и пытается контратаковать. Донецкое направление Российские бойцы уничтожили целый взвод ВСУ одной гранатой Бойцы бригады «Черные Барсы» уничтожили взвод ВСУ с помощью одной гранаты, сообщают военкоры. Операторы дронов из штурмовой роты «Кобра» провели удар во время ротации ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских боевиков. ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР Вооруженные силы Украины перебросили группу польских наемников к линии фронта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили российские силовики. Они отметили, что это большая группа с хорошей подготовкой и снаряжением. ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР Благодаря решительным операциям подразделений группировки войск «Запад», населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики был успешно освобожден. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  ВС РФ готовятся взять в котел две тысячи бойцов ВСУ под Константинополем Две тысячи бойцов ВСУ могут попасть в окружение ВС РФ в районе Константинополя в ДНР. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState. По данным источника, российские войска продвигаются вдоль трассы на Запорожье и приближаются к южным окраинам Константинополя, что создает условия для окружения. Харьковское направление На харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» осуществили успешную операцию против сил и техники двух бригад территориальной обороны. Атака произошла в районе Волчанска, Харьковской области. В результате действий российских войск Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери, включая до 25 военнослужащих и два транспортных средства, сообщили в Минобороны РФ. 
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