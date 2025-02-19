Российский актер из украинского сериала «Сваты» Александр Феклистов, который покинул Россию, рассказал, что продолжает получать доход от заказов, поступающих из РФ. Продюсером «Сватов» являлся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
«Периодически заказы поступают. Но кто-то попросил взять псевдоним», — передает слова Феклистова «Царьград». Актер известен тем, что в 2022 году каялся «от лица всех русских» и заявлял, что госпереворот на Украине был результатом общественного недовольства, а не последствием вмешательства Запада.
Феклистов также вспомнил, что участвовал в Евромайдане вместе с другими артистами. Они стремились выступать перед протестующими, вдохновляя их своими выступлениями.
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