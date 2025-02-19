В Бундестаге разгорелся скандал из-за того, что представителей России не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим в Польше. Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что российская сторона является правопреемницей СССР, чьи войска и освободили лагерь, и не позвать представителей РФ на церемонию — позор.
«С учетом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на [годовщину] освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было», — заявила Дагдален во время мероприятия ССВ под лозунгом «Европе нужен мир с Россией». Информацию передает РИА Новости.
Депутат считает, что Германии следует наладить отношения с РФ, учитывая поддержку, которую СССР оказал ФРГ после окончания Второй мировой войны. Севим Дагделен предложила, чтобы представители правящей немецкой элиты посетили Москву в рамках 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Позицию Дагдален разделил и экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте, пишет «Национальная служба новостей».
Ежегодно 27 января проходит Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день Красной армией в 1945 году был освобожден лагерь Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау — самый крупный нацистский лагерь, он стал символом Холокоста. В период с 1941 по 1945 год там были убиты примерно 1,4 миллиона человек, включая около 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте лагеря создали музей, который в 1979 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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