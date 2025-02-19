В Бундестаге назвали позором отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме

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В Бундестаге предложили правящей элите ФРГ посетить Москву в честь Дня победы
В Бундестаге предложили правящей элите ФРГ посетить Москву в честь Дня победы Фото:

В Бундестаге разгорелся скандал из-за того, что представителей России не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим в Польше. Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что  российская сторона является правопреемницей СССР, чьи войска и освободили лагерь, и не позвать представителей РФ на церемонию — позор. 

«С учетом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на [годовщину] освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было», — заявила Дагдален во время мероприятия ССВ под лозунгом «Европе нужен мир с Россией». Информацию передает РИА Новости. 

Депутат считает, что Германии следует наладить отношения с РФ, учитывая поддержку, которую СССР оказал ФРГ после окончания Второй мировой войны. Севим Дагделен предложила, чтобы представители правящей немецкой элиты посетили Москву в рамках 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Позицию Дагдален разделил и экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте, пишет «Национальная служба новостей». 

Ежегодно 27 января проходит Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день Красной армией в 1945 году был освобожден лагерь Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау — самый крупный нацистский лагерь, он стал символом Холокоста. В период с 1941 по 1945 год там были убиты примерно 1,4 миллиона человек, включая около 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте лагеря создали музей, который в 1979 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В Бундестаге разгорелся скандал из-за того, что представителей России не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения концлагеря Освенцим в Польше. Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что  российская сторона является правопреемницей СССР, чьи войска и освободили лагерь, и не позвать представителей РФ на церемонию — позор.  «С учетом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на [годовщину] освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было», — заявила Дагдален во время мероприятия ССВ под лозунгом «Европе нужен мир с Россией». Информацию передает РИА Новости.  Депутат считает, что Германии следует наладить отношения с РФ, учитывая поддержку, которую СССР оказал ФРГ после окончания Второй мировой войны. Севим Дагделен предложила, чтобы представители правящей немецкой элиты посетили Москву в рамках 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Позицию Дагдален разделил и экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте, пишет «Национальная служба новостей».  Ежегодно 27 января проходит Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день Красной армией в 1945 году был освобожден лагерь Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау — самый крупный нацистский лагерь, он стал символом Холокоста. В период с 1941 по 1945 год там были убиты примерно 1,4 миллиона человек, включая около 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте лагеря создали музей, который в 1979 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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