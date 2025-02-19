В трех аэропортах РФ ввели временные ограничения полетов

В России ввели ограничения полетов на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ради безопасности гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о семи аэропортах, которые попали под ограничения полетов. 15 февраля они затронули авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Причиной также стало обеспечение безопасности полетов.
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