В трех аэропортах РФ ввели временные ограничения полетов

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Специалисты предпринимают все необходимые меры для восстановления авиасообщения
Специалисты предпринимают все необходимые меры для восстановления авиасообщения Фото:

В России ввели ограничения полетов на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ради безопасности гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о семи аэропортах, которые попали под ограничения полетов. 15 февраля они затронули авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Причиной также стало обеспечение безопасности полетов.

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В России ввели ограничения полетов на территории аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска ради безопасности гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал он в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о семи аэропортах, которые попали под ограничения полетов. 15 февраля они затронули авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Причиной также стало обеспечение безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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