Пушков посмеялся над планами «чудо-воина» Макрона

Пушков: Макрон планирует провести переговоры с Владимиром Путиным

19 февраля 2025 в 08:42 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков назвал Макрона «чудо-воином» после отказа второго отправлять военных на Украину Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны отказались отправлять военных на Украину. Они решатся на это только после того, как Франция отправит своих бойцов, однако президент страны Эммануэль Макрон тоже отказался от этой идеи. Президент Франции планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. «То собирали [в Европе] „коалицию способных и желающих“ (a cоalition of capable and willing) послать войска на Украину, а Франция и Британия гордо заявляли: „Мы готовы!“ Теперь начался бег в обратную сторону: Польша уже твердо заявила, что не пошлет, Германия — не пошлет, Италия — ни в какую, Испания — ни за что. А теперь, как выясняется, и Франция не пошлет! Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным», — написал Пушков в telegram-канале. Также и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от отправки военных на Украину, потому что страна готова на такой шаг только вместе с Парижем. По словам Алексея Пушкова, «коалиция способных и желающих» больше похожа на «неспособных и нежелающих». Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не будет отправлять своих военных на украинскую территорию. Вместо этого Варшава и Вашингтон планируют направить туда коммерческие фирмы для участия в оборонной промышленности. Франция же предложила создать так называемые «силы обеспечения». Их могли был разместить за будущей линией прекращения огня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

