Автозавод в Петербурге сократит выпуск машин Xcite почти в три раза

Производственный план «Автозавода Санкт-Петербург» на 2025 год значительно сокращает объемы производства машин Xcite по сравнению с предыдущим годом. Завод планирует собрать всего около 6500 автомобилей, что в 2,5 раза меньше, чем было произведено в 2024 году, следует из материалов компании.
Прошлый год показал, что фактический объем производства автомобилей марки Xcite составил около 16 500 штук, несмотря на то, что первоначальные планы были значительно выше, пишут «Ведомости». Изначально предприятие нацеливалось на выпуск 25 000 автомобилей, затем цель была скорректирована до 20 000, однако даже этот план завод выполнить не смог.
Снижение плановых показателей на 2025 год может быть связано с различными внутренними и внешними факторами, включая возможные экономические и производственные трудности. Однако точные причины такого резкого уменьшения производственных мощностей в документах не уточняются.
Рынок автомобилей в России постепенно насыщается китайскими автомобильными брендами. Однако, по информации агентства Yonhap, Hyundai Motor Group выразила намерение возобновить свою деятельность на российском рынке. В контексте сообщений о возможных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта, ведущие южнокорейские компании начали изучать возможности для возвращения своих операций в Москву. О том, какие перспективы могут ожидать европейские автомобильные марки при их возвращении на российский рынок, читайте в статье на портале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.