Times: Британия хочет направить на Украину истребители для патрулирования

Великобритания собирается направить на Украину истребители, чтобы патрулировать воздушное пространство страны. Об этом сообщил The Times источник в правительстве.
«Возглавляемая Британией авиагруппа по патрулированию воздушного пространства Украины может быть смоделирована по образцу миссий НАТО. Они уже проводятся в странах Балтии», — передает газета The Times со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что самолеты британских ВВС будут базироваться в Польше. Это наиболее подходящий вариант для патрулирования украинского неба 24 часа в сутки, отмечает источник.
Несколько европейских государств тайно разрабатывают план по отправке войск на Украину из-за того, что США отворачиваются от нее. Таким образом Европа надеется обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.