Times: Британия хочет направить на Украину истребители для патрулирования

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Самолеты будут патрулировать небо над Украиной
Самолеты будут патрулировать небо над Украиной Фото:

Великобритания собирается направить на Украину истребители, чтобы патрулировать воздушное пространство страны. Об этом сообщил The Times источник в правительстве.

«Возглавляемая Британией авиагруппа по патрулированию воздушного пространства Украины может быть смоделирована по образцу миссий НАТО. Они уже проводятся в странах Балтии», — передает газета The Times со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что самолеты британских ВВС будут базироваться в Польше. Это наиболее подходящий вариант для патрулирования украинского неба 24 часа в сутки, отмечает источник.

Несколько европейских государств тайно разрабатывают план по отправке войск на Украину из-за того, что США отворачиваются от нее. Таким образом Европа надеется обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с РФ.

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Великобритания собирается направить на Украину истребители, чтобы патрулировать воздушное пространство страны. Об этом сообщил The Times источник в правительстве. «Возглавляемая Британией авиагруппа по патрулированию воздушного пространства Украины может быть смоделирована по образцу миссий НАТО. Они уже проводятся в странах Балтии», — передает газета The Times со ссылкой на свой источник. Уточняется, что самолеты британских ВВС будут базироваться в Польше. Это наиболее подходящий вариант для патрулирования украинского неба 24 часа в сутки, отмечает источник. Несколько европейских государств тайно разрабатывают план по отправке войск на Украину из-за того, что США отворачиваются от нее. Таким образом Европа надеется обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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