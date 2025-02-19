Россиянам назвали способ сэкономить до 10 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Директор права Матвеев: изучение платежек поможет сэкономить на ЖКУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Следите за правильностью начислений по электроэнергии и воде, заявил Матвеев
Следите за правильностью начислений по электроэнергии и воде, заявил Матвеев Фото:

Россияне могут сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей на оплате ЖКУ, внимательно изучая платежные документы и контролируя потребление коммунальных услуг. Об этом рассказал начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Виталий Матвеев.

«Самым действенным способом сэкономить является контроль за платежами», — передает слова Матвеева агентство «Прайм». Он добавил, что внимание к платежным документам поможет сэкономить пять-десять тысяч рублей в год. 

Матвеев подчеркивает важность проверки подлинности квитанций, чтобы избежать мошенничества, а также уверенность в том, что счета относятся именно к вашему жилью. Необходимо следить за корректностью начислений, особенно по электроэнергии и воде, и использовать приборы учета.

В случае завышенных сумм стоит требовать перерасчет. Также стоит обратить внимание на состояние сантехники: мелкие поломки могут привести к дополнительным расходам. Заменяя энергозатратные лампы и технику на более эффективные, можно существенно снизить коммунальные расходы, заключил Матвеев.

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Россияне могут сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей на оплате ЖКУ, внимательно изучая платежные документы и контролируя потребление коммунальных услуг. Об этом рассказал начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Виталий Матвеев. «Самым действенным способом сэкономить является контроль за платежами», — передает слова Матвеева агентство «Прайм». Он добавил, что внимание к платежным документам поможет сэкономить пять-десять тысяч рублей в год.  Матвеев подчеркивает важность проверки подлинности квитанций, чтобы избежать мошенничества, а также уверенность в том, что счета относятся именно к вашему жилью. Необходимо следить за корректностью начислений, особенно по электроэнергии и воде, и использовать приборы учета. В случае завышенных сумм стоит требовать перерасчет. Также стоит обратить внимание на состояние сантехники: мелкие поломки могут привести к дополнительным расходам. Заменяя энергозатратные лампы и технику на более эффективные, можно существенно снизить коммунальные расходы, заключил Матвеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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