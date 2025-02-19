Россиянам назвали способ сэкономить до 10 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Россияне могут сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей на оплате ЖКУ, внимательно изучая платежные документы и контролируя потребление коммунальных услуг. Об этом рассказал начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Виталий Матвеев.
«Самым действенным способом сэкономить является контроль за платежами», — передает слова Матвеева агентство «Прайм». Он добавил, что внимание к платежным документам поможет сэкономить пять-десять тысяч рублей в год.
Матвеев подчеркивает важность проверки подлинности квитанций, чтобы избежать мошенничества, а также уверенность в том, что счета относятся именно к вашему жилью. Необходимо следить за корректностью начислений, особенно по электроэнергии и воде, и использовать приборы учета.
В случае завышенных сумм стоит требовать перерасчет. Также стоит обратить внимание на состояние сантехники: мелкие поломки могут привести к дополнительным расходам. Заменяя энергозатратные лампы и технику на более эффективные, можно существенно снизить коммунальные расходы, заключил Матвеев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.