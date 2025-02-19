Минстрой проведет эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

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В России планируют увести в сеть взыскание долгов за коммуналку
В России планируют увести в сеть взыскание долгов за коммуналку Фото:

Министерство строительства и ЖКХ России планирует запустить эксперимент взысканию долгов за коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Минстрой намерен провести эксперимент по упрощенному дистанционному взысканию задолженности за коммунальные услуги и затем распространить его на всю страну. По аналогии с системой уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения поставщики коммунальных услуг смогут оперативно передавать информацию о задолженности в ГИС ЖКХ», — сказал сенатор агентству ТАСС.

По словам Шейкина, документы, основанные на данных Росреестра, Социального фонда России и МВД, будут отправляться мировым судьям в электронном виде через систему «Правосудие». Это позволит ускорить процесс вынесения судебных приказов и уведомление должников через портал госуслуг. Также было отмечено, что эксперимент начнется в регионах с высоким уровнем цифровой зрелости и, при успешном тестировании, механизм будет расширен на всю страну.

Пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги, начатый в Московской области, стал основой для новой инициативы Министерства строительства и ЖКХ. Эксперимент по упрощенному взысканию долгов за коммунальные услуги через онлайн-сервисы продолжает тенденцию цифровизации в сфере ЖКХ, направленную на упрощение и ускорение процессов взаимодействия граждан и государства.

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Министерство строительства и ЖКХ России планирует запустить эксперимент взысканию долгов за коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. «Минстрой намерен провести эксперимент по упрощенному дистанционному взысканию задолженности за коммунальные услуги и затем распространить его на всю страну. По аналогии с системой уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения поставщики коммунальных услуг смогут оперативно передавать информацию о задолженности в ГИС ЖКХ», — сказал сенатор агентству ТАСС. По словам Шейкина, документы, основанные на данных Росреестра, Социального фонда России и МВД, будут отправляться мировым судьям в электронном виде через систему «Правосудие». Это позволит ускорить процесс вынесения судебных приказов и уведомление должников через портал госуслуг. Также было отмечено, что эксперимент начнется в регионах с высоким уровнем цифровой зрелости и, при успешном тестировании, механизм будет расширен на всю страну. Пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги, начатый в Московской области, стал основой для новой инициативы Министерства строительства и ЖКХ. Эксперимент по упрощенному взысканию долгов за коммунальные услуги через онлайн-сервисы продолжает тенденцию цифровизации в сфере ЖКХ, направленную на упрощение и ускорение процессов взаимодействия граждан и государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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