Минстрой проведет эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Министерство строительства и ЖКХ России планирует запустить эксперимент взысканию долгов за коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
«Минстрой намерен провести эксперимент по упрощенному дистанционному взысканию задолженности за коммунальные услуги и затем распространить его на всю страну. По аналогии с системой уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения поставщики коммунальных услуг смогут оперативно передавать информацию о задолженности в ГИС ЖКХ», — сказал сенатор агентству ТАСС.
По словам Шейкина, документы, основанные на данных Росреестра, Социального фонда России и МВД, будут отправляться мировым судьям в электронном виде через систему «Правосудие». Это позволит ускорить процесс вынесения судебных приказов и уведомление должников через портал госуслуг. Также было отмечено, что эксперимент начнется в регионах с высоким уровнем цифровой зрелости и, при успешном тестировании, механизм будет расширен на всю страну.
Пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги, начатый в Московской области, стал основой для новой инициативы Министерства строительства и ЖКХ. Эксперимент по упрощенному взысканию долгов за коммунальные услуги через онлайн-сервисы продолжает тенденцию цифровизации в сфере ЖКХ, направленную на упрощение и ускорение процессов взаимодействия граждан и государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.