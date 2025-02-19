Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за тройное убийство

Адвокат бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего наказание за организацию убийства депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, обжаловал в суде новый приговор. Однако о дате рассмотрения апелляции пока не объявлено. Соответствующая информация размещена в материалах суда.
«Регистрация жалобы (представления) в суде <…> 12 февраля 2025 года», — говорится в судебных материалах. Информацию передает РИА Новости.
В январе 2025 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о лишении Глущенко свободы на 18 лет в исправительной колонии строгого режима за убийство трех человек на Кипре. С учетом предыдущего приговора общий срок заключения составил 24 года. Михаил Глущенко обвиняется в организации убийства двух и более лиц, однако он отрицает свою вину. Ранее его виновность признали присяжные, они считали, что он не заслуживает снисхождения.
В июне 2021 года бывшему депутату Госдумы были предъявлены обвинения в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. В рамках этого дела Михаил Глущенко был арестован в июне 2009 года. В то время его обвиняли в вымогательстве денег у Шевченко и шантаже. Согласно данным следствия, Глущенко, используя свои преступные связи, обеспечивал защиту братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, за что в 1990-х годах получал до 50 тысяч долларов ежемесячно. В 2002 году, покинув Россию, Михаил Глущенко получил уведомление от Вячеслава Шевченко о прекращении выплат, на что ответил угрозами и требованием по выплате 10 миллионов долларов.
В 2015 году Октябрьский районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы к 17 годам строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей за организацию покушения на жизнь государственного деятеля в деле об убийстве депутата и правозащитницы Галины Старовойтовой. Она была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году по этому делу было задержано шесть подозреваемых, включая бывшего сотрудника ГРУ Юрия Колчина, которому было назначено 20 лет лишения свободы за организацию убийства. Обвинения в адрес Михаила Глущенко по убийству Старовойтовой были выдвинуты в 2013 году, после чего он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину и предоставил показания.
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