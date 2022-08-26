Куйвашев выразил соболезнования родным режиссера Стрежнева

27 августа 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким главного режиссера Стрежнева (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родственникам главного режиссера Свердловского академического театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям, коллегам и сослуживцам Кирилла Стрежнева в связи с его уходом из жизни. Наш регион потерял невероятно талантливого и обаятельного человека», — говорится в сообщении. Губернатор считает, что благодаря Стрежневу театр музкомедии стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых масок», главной театральной премии страны. «Память о Кирилле Савельевиче Стрежневе будет жить в наших сердцах и в каждом спектакле его авторства, идущем на сцене», — добавил губернатор. О смерти главного режиссера Свердловского академического театра музкомедии Кирилла Стрежнева стало известно 27 августа. Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Режиссеру было 68 лет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родственникам главного режиссера Свердловского академического театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям, коллегам и сослуживцам Кирилла Стрежнева в связи с его уходом из жизни. Наш регион потерял невероятно талантливого и обаятельного человека», — говорится в сообщении. Губернатор считает, что благодаря Стрежневу театр музкомедии стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых масок», главной театральной премии страны. «Память о Кирилле Савельевиче Стрежневе будет жить в наших сердцах и в каждом спектакле его авторства, идущем на сцене», — добавил губернатор. О смерти главного режиссера Свердловского академического театра музкомедии Кирилла Стрежнева стало известно 27 августа. Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Режиссеру было 68 лет.