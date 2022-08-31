В Екатеринбурге в 2023 году выпустят радары для беспилотников

31 августа 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ученые разработали радар для беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU НПО автоматики в Екатеринбурге (входит в госкорпорацию «Роскосмос») планирует запустить серийное производство радаров ближнего и дальнего действия для беспилотников в 2023 году. Устройства смогут определять препятствия впереди и подавать сигналы водителю, рассказал журналистам директор по развитию гражданской продукции предприятия Антон Капустин. «В серию с начала следующего года планируем», — заявил Капустин. Сейчас радары проходят испытания. Установить их можно будет на легковые автомобили, автобусы, грузовики, строительную и сельскохозяйственную технику. Устройства смогут идентифицировать препятствия на пути и сообщать о них водителю, а также позволят автомобилю удерживать заданную скорость. НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова входит в госкорпорацию «Роскосмос» и находится в Екатеринбурге. Предприятие является одним из крупнейших в России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.

НПО автоматики в Екатеринбурге (входит в госкорпорацию «Роскосмос») планирует запустить серийное производство радаров ближнего и дальнего действия для беспилотников в 2023 году. Устройства смогут определять препятствия впереди и подавать сигналы водителю, рассказал журналистам директор по развитию гражданской продукции предприятия Антон Капустин. «В серию с начала следующего года планируем», — заявил Капустин. Сейчас радары проходят испытания. Установить их можно будет на легковые автомобили, автобусы, грузовики, строительную и сельскохозяйственную технику. Устройства смогут идентифицировать препятствия на пути и сообщать о них водителю, а также позволят автомобилю удерживать заданную скорость. НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова входит в госкорпорацию «Роскосмос» и находится в Екатеринбурге. Предприятие является одним из крупнейших в России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.