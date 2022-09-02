02 сентября 2022

В Нижнем Тагиле ищут заблудившегося в лесу 82-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле пропал 82-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковики из «ЛизаАлерт» ищут заблудившегося в лесу пенсионера (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 82-летнего мужчину, который пропал в лесу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, глаза серые. В момент пропажи на мужчине был серый пиджак, темно-серые брюки и черные резиновые сапоги», — сообщают поисковики.

Пенсионер ушел в лес и не вернулся 2 сентября. Если вы видели Ефима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89530530483.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 82-летнего мужчину, который пропал в лесу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, глаза серые. В момент пропажи на мужчине был серый пиджак, темно-серые брюки и черные резиновые сапоги», — сообщают поисковики. Пенсионер ушел в лес и не вернулся 2 сентября. Если вы видели Ефима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89530530483.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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