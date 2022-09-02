В Нижнем Тагиле ищут заблудившегося в лесу 82-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле пропал 82-летний мужчина

03 сентября 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Поисковики из «ЛизаАлерт» ищут заблудившегося в лесу пенсионера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 82-летнего мужчину, который пропал в лесу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, глаза серые. В момент пропажи на мужчине был серый пиджак, темно-серые брюки и черные резиновые сапоги», — сообщают поисковики. Пенсионер ушел в лес и не вернулся 2 сентября. Если вы видели Ефима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89530530483. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 82-летнего мужчину, который пропал в лесу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, глаза серые. В момент пропажи на мужчине был серый пиджак, темно-серые брюки и черные резиновые сапоги», — сообщают поисковики. Пенсионер ушел в лес и не вернулся 2 сентября. Если вы видели Ефима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89530530483.