В Нижнем Тагиле ищут заблудившегося в лесу 82-летнего мужчину

Поисковики из «ЛизаАлерт» ищут заблудившегося в лесу пенсионера (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 82-летнего мужчину, который пропал в лесу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, глаза серые. В момент пропажи на мужчине был серый пиджак, темно-серые брюки и черные резиновые сапоги», — сообщают поисковики.
Пенсионер ушел в лес и не вернулся 2 сентября. Если вы видели Ефима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89530530483.
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