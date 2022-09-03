Телеканал Симоньян обрел новых зрителей на фоне санкций

Bloomberg: Телеканал Russia Today растет, несмотря на санкции Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента. Москва, портрет, симоньян маргарита
Bloomberg отмечает, что наибольшего успеха RT добился в Латинской Америке Фото:

Телеканал Маргариты Симоньян Russia Today обрел новых зрителей на фоне западных санкций и решения о запрете телеканала в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В издании заявили, что решение запретить вещание телеканала в Евросоюзе и заблокировать аккаунты телеканала в соцсетях не помешали его «процветанию». «RT стал ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций за счет усиления дружественных связей в Африке, Азии и Латинской Америке», — отмечает Bloomberg. В издании также добавили, что «наибольшего успеха» RT добился в Латинской Америке.

Западные страны начали активно вводить санкции в отношении России, в том числе и в сфере медиа, после начала ей спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главными целями спецоперации освобождение и защиту Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Телеканал Маргариты Симоньян Russia Today обрел новых зрителей на фоне западных санкций и решения о запрете телеканала в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Bloomberg. В издании заявили, что решение запретить вещание телеканала в Евросоюзе и заблокировать аккаунты телеканала в соцсетях не помешали его «процветанию». «RT стал ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций за счет усиления дружественных связей в Африке, Азии и Латинской Америке», — отмечает Bloomberg. В издании также добавили, что «наибольшего успеха» RT добился в Латинской Америке. Западные страны начали активно вводить санкции в отношении России, в том числе и в сфере медиа, после начала ей спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главными целями спецоперации освобождение и защиту Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...