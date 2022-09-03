«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, обыграв «Северсталь»

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» обыграл «Северсталь» в домашнем матче регулярного сезона КХЛ. Встреча с командой из Череповца закончилась со счетом 4:3, сообщает
Первые две шайбы «Автомобилисту» удалось забросить в ворота соперника уже в первом периоде. Отличились Кертис Волк (на шестой минуте) и Павел Куликов (на 17-й). Затем еще по одной шайбе екатеринбуржцы — Ефим Гуркин и Брукс Мэйсек — забросили во втором и третьем периодах.
Игроки «Северстали» смогли отыграть только три шайбы — по одной в каждом периоде. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Автомобилиста». Для екатеринбургской команды это второй матч в рамках регулярного сезона КХЛ. 2 сентября хоккеисты обыграли ярославский «Локомотив».
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