«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, обыграв «Северсталь»

"Автомобилист" обыграл "Северсталь" со счетом 4:3

04 сентября 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Матч «Автомобилист» — «Северсталь» закончился со счетом 4:3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» обыграл «Северсталь» в домашнем матче регулярного сезона КХЛ. Встреча с командой из Череповца закончилась со счетом 4:3, сообщает Sport24. Первые две шайбы «Автомобилисту» удалось забросить в ворота соперника уже в первом периоде. Отличились Кертис Волк (на шестой минуте) и Павел Куликов (на 17-й). Затем еще по одной шайбе екатеринбуржцы — Ефим Гуркин и Брукс Мэйсек — забросили во втором и третьем периодах. Игроки «Северстали» смогли отыграть только три шайбы — по одной в каждом периоде. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Автомобилиста». Для екатеринбургской команды это второй матч в рамках регулярного сезона КХЛ. 2 сентября хоккеисты обыграли ярославский «Локомотив».

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» обыграл «Северсталь» в домашнем матче регулярного сезона КХЛ. Встреча с командой из Череповца закончилась со счетом 4:3, сообщает Sport24. Первые две шайбы «Автомобилисту» удалось забросить в ворота соперника уже в первом периоде. Отличились Кертис Волк (на шестой минуте) и Павел Куликов (на 17-й). Затем еще по одной шайбе екатеринбуржцы — Ефим Гуркин и Брукс Мэйсек — забросили во втором и третьем периодах. Игроки «Северстали» смогли отыграть только три шайбы — по одной в каждом периоде. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Автомобилиста». Для екатеринбургской команды это второй матч в рамках регулярного сезона КХЛ. 2 сентября хоккеисты обыграли ярославский «Локомотив».