Федеральные власти одобрили проект по улучшению жизни пермяков

Минтранс РФ одобрил проект по обновлению трамвайной системы в Перми

05 сентября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Пермь купит 44 новых трамвайных вагона и отремонтирует пути Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минтранс РФ одобрил проект концессии по обновлению пермской трамвайной системы. В планах — отремонтировать трамвайные пути, депо, а также модернизировать парк, сообщается на сайте администрации Перми. «На заседании экспертного совета министерства транспорта Российской Федерации по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов РФ был одобрен проект по модернизации трамвайной сети в Перми», — сообщается на сайте. Концессионером выступает московская компания «Мовиста регионы». Планируется, что работы по модернизации системы завершаться к 2025 году. В рамках проекта дополнят трамвайный парк 44 новыми вагонами, проведут ремонт 35 км трамвайных путей и реконструируют депо «Балатово». Ранее стало известно, что власти Перми и Пермского края заключают концессионное соглашение с ООО «Мовиста регионы», которое должно будет обновить трамвайную инфраструктуру столицы Прикамья. Изначально срок концессии составлял 25 лет, однако позже его сократили до 20 лет, что позволило властям сэкономить около 3,5 млрд рублей.

Минтранс РФ одобрил проект концессии по обновлению пермской трамвайной системы. В планах — отремонтировать трамвайные пути, депо, а также модернизировать парк, сообщается на сайте администрации Перми. «На заседании экспертного совета министерства транспорта Российской Федерации по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов РФ был одобрен проект по модернизации трамвайной сети в Перми», — сообщается на сайте. Концессионером выступает московская компания «Мовиста регионы». Планируется, что работы по модернизации системы завершаться к 2025 году. В рамках проекта дополнят трамвайный парк 44 новыми вагонами, проведут ремонт 35 км трамвайных путей и реконструируют депо «Балатово». Ранее стало известно, что власти Перми и Пермского края заключают концессионное соглашение с ООО «Мовиста регионы», которое должно будет обновить трамвайную инфраструктуру столицы Прикамья. Изначально срок концессии составлял 25 лет, однако позже его сократили до 20 лет, что позволило властям сэкономить около 3,5 млрд рублей.