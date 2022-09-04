Владелица собачьего приюта угрожает депутатам челябинского района

В Челябинской области конфликт между владелицей приюта для собак и депутатами дошел до СК

05 сентября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Приют решением суда признали незаконным, после чего начались распри Фото: Илья Московец © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) владелица приюта для животных «Кот и пес» Венера Лукманова написала в Следственный комитет заявление против спикера районного собрания депутатов Александра Борисова, требуя привлечь его за мошенничество. По словам самого Борисова, таким образом женщина мстит за то, что, после множества жалоб горожан на засилье бездомных собак в центре города, суд принял решение ликвидировать приют. «Васильев как спикер собрания депутатов выводит деньги из бюджета, заключая прямые договоры на оказание информационно-консультационных услуг с фирмой-прокладкой ООО „Универсал“ Гарика Гевондяна, который занимается строительством. Я подала заявление в полицию, мы ждали две недели, затем позвонили из Следственного комитета и сообщили, что они ведут проверку на предмет наличия признаков преступления по ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Интересно, что нужный ОКВЭД фирма Гевондяна получила лишь 30 августа, когда обращение мной было уже подано», — рассказала URA.RU Венера Лукманова. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что обращение женщины действительно передано в Следственный комитет. Председатель собрания депутатов Катав-Ивановского района Александр Васильев рассказал URA.RU, что различные заявления Лукманова подает против него и его коллег каждые две недели, а также угрожает в личных сообщениях, что продолжит «его кошмарить» и что он «следующий в очереди» (скриншоты сообщений предоставлены в распоряжение URA.RU). «Договоры, если есть финансирование, заключаются раз в полгода для оплаты услуг программиста, ставки которого в собрании нет, а обслуживать оргтехнику надо. В месяц получается около пяти тысяч рублей, за полгода — в районе 30 тысяч рублей. Фирма, с которой заключаются договоры, работает не только с нами», — объяснил Васильев. Внимание Лукмановой, по его словам, вызвано тем, что он как депутат активно отстаивает интересы жителей района Запрудовка, где находится приют Лукмановой «Кот и пес», на который регулярно жалуются горожане. Решением Катав-Ивановского городского суда по иску прокурора деятельность приюта на этом участке признана незаконной, до 1 декабря 2022 года женщина должна его ликвидировать. Причиной стало то, что земля используется не по назначению, содержать подобные учреждения в непосредственной близости от жилых домов нельзя, а в приюте находятся около 200 кошек и собак, которые опасны для окружающих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановске (Челябинская область) владелица приюта для животных «Кот и пес» Венера Лукманова написала в Следственный комитет заявление против спикера районного собрания депутатов Александра Борисова, требуя привлечь его за мошенничество. По словам самого Борисова, таким образом женщина мстит за то, что, после множества жалоб горожан на засилье бездомных собак в центре города, суд принял решение ликвидировать приют. «Васильев как спикер собрания депутатов выводит деньги из бюджета, заключая прямые договоры на оказание информационно-консультационных услуг с фирмой-прокладкой ООО „Универсал“ Гарика Гевондяна, который занимается строительством. Я подала заявление в полицию, мы ждали две недели, затем позвонили из Следственного комитета и сообщили, что они ведут проверку на предмет наличия признаков преступления по ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Интересно, что нужный ОКВЭД фирма Гевондяна получила лишь 30 августа, когда обращение мной было уже подано», — рассказала URA.RU Венера Лукманова. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что обращение женщины действительно передано в Следственный комитет. Председатель собрания депутатов Катав-Ивановского района Александр Васильев рассказал URA.RU, что различные заявления Лукманова подает против него и его коллег каждые две недели, а также угрожает в личных сообщениях, что продолжит «его кошмарить» и что он «следующий в очереди» (скриншоты сообщений предоставлены в распоряжение URA.RU). «Договоры, если есть финансирование, заключаются раз в полгода для оплаты услуг программиста, ставки которого в собрании нет, а обслуживать оргтехнику надо. В месяц получается около пяти тысяч рублей, за полгода — в районе 30 тысяч рублей. Фирма, с которой заключаются договоры, работает не только с нами», — объяснил Васильев. Внимание Лукмановой, по его словам, вызвано тем, что он как депутат активно отстаивает интересы жителей района Запрудовка, где находится приют Лукмановой «Кот и пес», на который регулярно жалуются горожане. Решением Катав-Ивановского городского суда по иску прокурора деятельность приюта на этом участке признана незаконной, до 1 декабря 2022 года женщина должна его ликвидировать. Причиной стало то, что земля используется не по назначению, содержать подобные учреждения в непосредственной близости от жилых домов нельзя, а в приюте находятся около 200 кошек и собак, которые опасны для окружающих.