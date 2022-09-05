05 сентября 2022

Пьяный иностранец устроил лобовое ДТП на челябинской трассе. Видео

Пьяный иностранец устроил лобовое ДТП на челябинской трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В ДТП серьезно пострадали женщина и несовершеннолетняя девочка Фото:

На дороге «Западный обход Челябинска» пьяный гражданин одной из стран Азии устроил лобовое ДТП, в котором сильно пострадала женщина и несовершеннолетняя девочка. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в момент аварии иностранец был пьян.

«Водитель автомобиля Ssan Yong гражданин одной из азиатской страны, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Corona. В результате ДТП пассажиры автомобиля Тойота, женщина и несовершеннолетняя девочка 2014 года рождения, получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в момент ДТП иностранец был пьян. Сейчас он задержан до решения вопроса о избрании меры в виде заключения под стражу.

Ранее на трассе водитель Volkswagen Golf пошел на обгон, не убедившись в безопасности. В итоге он врезался во встречный грузовик МАЗ и погиб. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.

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На дороге «Западный обход Челябинска» пьяный гражданин одной из стран Азии устроил лобовое ДТП, в котором сильно пострадала женщина и несовершеннолетняя девочка. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в момент аварии иностранец был пьян. «Водитель автомобиля Ssan Yong гражданин одной из азиатской страны, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Corona. В результате ДТП пассажиры автомобиля Тойота, женщина и несовершеннолетняя девочка 2014 года рождения, получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в момент ДТП иностранец был пьян. Сейчас он задержан до решения вопроса о избрании меры в виде заключения под стражу. Ранее на трассе водитель Volkswagen Golf пошел на обгон, не убедившись в безопасности. В итоге он врезался во встречный грузовик МАЗ и погиб. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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