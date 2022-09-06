Министерство науки РФ подало в суд на Челябинский госуниверситет

Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство науки и высшего образования РФ подало в суд на Челябинский государственный университет (ЧелГУ). В своем исковом заявлении Министерство просит признать право собственности РФ на самовольную постройку на территории вуза. Это следует из базы судебных дел.

«Исковое заявление Министерства науки и высшего образования РФ принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 7 октября 2022 года. Ответчику (ЧелГУ) представить в суд письменный отзыв на исковое заявление с документальным и нормативным обоснованием возражений в суд и лицам, участвующим в деле», — говорится на сайте арбитражного суда области.

В своем исковом заявлении к ЧелГУ Министерство науки РФ просит признать право собственности Российской Федерации на самовольную постройку. Речь идет о пристрое к учебно-лабораторному корпусу № 4 по адресу Молодогвардейцев, дом 57А. Общая площадь самовольного строения составляет 544 кв. метров.

Отметим, что Министерство науки РФ также является учредителем ЧелГУ. В пресс-службе университета на запрос URA.RU сообщили, что предоставят подробный комментарий позже. В ведомстве отметили, что судя по всему, речь идет о формальной процедуре признания права собственности.