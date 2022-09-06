Суд арестовал мигранта, устроившего смертельное ДТП на трассе в Челябинской области.Фото

Суд арестовал мигранта, устроившего смертельное ДТП на трассе в Челябинской области

Мужчина отправлен под стражу на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сосновский районный суд Челябинской области отправил под стражу иностранного гражданина, который пьяным устроил ДТП. После аварии умерла женщина, находившаяся в машине, в которую врезался автомобиль обвиняемого. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По данным следствия, вечером 4 сентября, иностранный гражданин двигался в состоянии алкогольного опьянения за рулем Ssan Yong по дороге Западный обход Челябинска. Не справившись с управлением, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corona. В результате пассажирка автомобиля Toyota, женщина 1994 года рождения, сидевшая на заднем сиденье, скончалась в больнице спустя два дня, еще одна пассажирка, восьмилетняя девочка, с травмами находится в больнице», — рассказала Наталья Мамаева.

С учетом позиции прокурора водитель заключен под стражу сроком до 5 ноября. Водитель автомобиля Toyota и пассажир, сидевший впереди, тяжелых травм не получили.

ДТП попало на камеру видеорегистратора ехавшей следом машины. О том, что водитель Ssan Yong был пьян, в ГИБДД сообщили сразу.