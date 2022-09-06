Суд арестовал мигранта, устроившего смертельное ДТП на трассе в Челябинской области.Фото

Сосновский районный суд Челябинской области отправил под стражу иностранного гражданина, который пьяным устроил ДТП. После аварии умерла женщина, находившаяся в машине, в которую врезался автомобиль обвиняемого. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
«По данным следствия, вечером 4 сентября, иностранный гражданин двигался в состоянии алкогольного опьянения за рулем Ssan Yong по дороге Западный обход Челябинска. Не справившись с управлением, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corona. В результате пассажирка автомобиля Toyota, женщина 1994 года рождения, сидевшая на заднем сиденье, скончалась в больнице спустя два дня, еще одна пассажирка, восьмилетняя девочка, с травмами находится в больнице», — рассказала Наталья Мамаева.
С учетом позиции прокурора водитель заключен под стражу сроком до 5 ноября. Водитель автомобиля Toyota и пассажир, сидевший впереди, тяжелых травм не получили.
ДТП попало на камеру видеорегистратора ехавшей следом машины. О том, что водитель Ssan Yong был пьян, в ГИБДД сообщили сразу.
Ходатайство следователя об аресте водителя поддержал прокурор Евгений Мичурин (на фото)
Сосновский районный суд Челябинской области отправил под стражу иностранного гражданина, который пьяным устроил ДТП. После аварии умерла женщина, находившаяся в машине, в которую врезался автомобиль обвиняемого. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «По данным следствия, вечером 4 сентября, иностранный гражданин двигался в состоянии алкогольного опьянения за рулем Ssan Yong по дороге Западный обход Челябинска. Не справившись с управлением, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corona. В результате пассажирка автомобиля Toyota, женщина 1994 года рождения, сидевшая на заднем сиденье, скончалась в больнице спустя два дня, еще одна пассажирка, восьмилетняя девочка, с травмами находится в больнице», — рассказала Наталья Мамаева. С учетом позиции прокурора водитель заключен под стражу сроком до 5 ноября. Водитель автомобиля Toyota и пассажир, сидевший впереди, тяжелых травм не получили. ДТП попало на камеру видеорегистратора ехавшей следом машины. О том, что водитель Ssan Yong был пьян, в ГИБДД сообщили сразу.