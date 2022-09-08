Глава «Росэнергоатома» Карчаа: глава МАГАТЭ встал на сторону России

Глава "Росэнергоатома" Карчаа: глава МАГАТЭ встал на сторону России
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Глава МАГАТЭ заявил, что доверяет России Фото:

У главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не сложилось впечатления, что российская сторона что-то скрывает в ходе проверки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил советник гендиректора корпорации «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Глава МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] сказал, что у него не сложилось впечатления, что российская сторона что-то скрывает», — сказал Карчаа. Его цитату приводит telegram-канал РИА «Новости».

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У главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не сложилось впечатления, что российская сторона что-то скрывает в ходе проверки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил советник гендиректора корпорации «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Глава МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] сказал, что у него не сложилось впечатления, что российская сторона что-то скрывает», — сказал Карчаа. Его цитату приводит telegram-канал РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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