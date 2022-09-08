Глава "Росэнергоатома" Карчаа: глава МАГАТЭ встал на сторону России

Глава МАГАТЭ заявил, что доверяет России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

У главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не сложилось впечатления, что российская сторона что-то скрывает в ходе проверки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил советник гендиректора корпорации «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Глава МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] сказал, что у него не сложилось впечатления, что российская сторона что-то скрывает», — сказал Карчаа. Его цитату приводит telegram-канал РИА «Новости».