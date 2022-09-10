В гимназии Екатеринбурга ученик наклеил на писсуары портреты Байдена и Обамы. Фото

11 сентября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Портрет Джо Байдена появился в мужском школьном туалете Фото: Bundesregierung\Kugler Один из учеников гимназии №104 в Екатеринбурге наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мужской туалет в 104-й гимназии выглядит так», — написал он. К сообщению читатель прикрепил фотографии, на которых видны писсуары с наклеенными на них портретами президента США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы и других. Оперативно получить комментарий в гимназии не удалось — по телефону никто не ответил. URA.RU направило запрос на электронную почту, на момент публикации ответ не поступил. Один из учеников гимназии придумал политическую акцию Фото: URA.RU В гимназии пока не прокомментировали произошедшее Фото: читатель URA.RU

Один из учеников гимназии №104 в Екатеринбурге наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мужской туалет в 104-й гимназии выглядит так», — написал он. К сообщению читатель прикрепил фотографии, на которых видны писсуары с наклеенными на них портретами президента США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы и других. Оперативно получить комментарий в гимназии не удалось — по телефону никто не ответил. URA.RU направило запрос на электронную почту, на момент публикации ответ не поступил.