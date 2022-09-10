10 сентября 2022

В гимназии Екатеринбурга ученик наклеил на писсуары портреты Байдена и Обамы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Портрет Джо Байдена появился в мужском школьном туалете Фото:

Один из учеников гимназии №104 в Екатеринбурге наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Мужской туалет в 104-й гимназии выглядит так», — написал он. К сообщению читатель прикрепил фотографии, на которых видны писсуары с наклеенными на них портретами президента США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы и других.

Оперативно получить комментарий в гимназии не удалось — по телефону никто не ответил. URA.RU направило запрос на электронную почту, на момент публикации ответ не поступил.

Один из учеников гимназии придумал политическую акцию
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В гимназии пока не прокомментировали произошедшее
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Один из учеников гимназии №104 в Екатеринбурге наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мужской туалет в 104-й гимназии выглядит так», — написал он. К сообщению читатель прикрепил фотографии, на которых видны писсуары с наклеенными на них портретами президента США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы и других. Оперативно получить комментарий в гимназии не удалось — по телефону никто не ответил. URA.RU направило запрос на электронную почту, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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