Портрет Джо Байдена появился в мужском школьном туалете
Один из учеников гимназии №104 в Екатеринбурге наклеил на писсуары в мужском туалете портреты иностранных политиков. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Мужской туалет в 104-й гимназии выглядит так», — написал он. К сообщению читатель прикрепил фотографии, на которых видны писсуары с наклеенными на них портретами президента США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы и других.
Оперативно получить комментарий в гимназии не удалось — по телефону никто не ответил. URA.RU направило запрос на электронную почту, на момент публикации ответ не поступил.
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В гимназии пока не прокомментировали произошедшее
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