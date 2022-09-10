В Челябинской области на выборах проголосовало более 20% избирателей

11 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Почти 40 тысяч челябинцев посетили избирательные участки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 На выборах в Челябинской области к 15:00 проголосовало более 20% избирателей. Об этом сообщает областная избирательная комиссия. «Явка по всей области составила 39 тысяч 83 избирателя, что составило 20,73%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 17 тысяч 979 избирателей, что составило 22,80%. На муниципальных выборах проголосовало 21 тысяча 593 избирателя, а это 19,44%», — уточнили в облизбиркоме. В Челябинской области 11 сентября выбирают депутатов собрания Коркинского муниципального округа. Также проходят довыборы депутата заксобрания региона, трех райсоветов Челябинска, глав трех сел в Кизильском районе и депутатов ряда поселений.

На выборах в Челябинской области к 15:00 проголосовало более 20% избирателей. Об этом сообщает областная избирательная комиссия. «Явка по всей области составила 39 тысяч 83 избирателя, что составило 20,73%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 17 тысяч 979 избирателей, что составило 22,80%. На муниципальных выборах проголосовало 21 тысяча 593 избирателя, а это 19,44%», — уточнили в облизбиркоме. В Челябинской области 11 сентября выбирают депутатов собрания Коркинского муниципального округа. Также проходят довыборы депутата заксобрания региона, трех райсоветов Челябинска, глав трех сел в Кизильском районе и депутатов ряда поселений.