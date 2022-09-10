10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Челябинской области на выборах проголосовало более 20% избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы. Челябинск
Почти 40 тысяч челябинцев посетили избирательные участки Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования — 2022

На выборах в Челябинской области к 15:00 проголосовало более 20% избирателей. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

«Явка по всей области составила 39 тысяч 83 избирателя, что составило 20,73%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 17 тысяч 979 избирателей, что составило 22,80%. На муниципальных выборах проголосовало 21 тысяча 593 избирателя, а это 19,44%», — уточнили в облизбиркоме.

В Челябинской области 11 сентября выбирают депутатов собрания Коркинского муниципального округа. Также проходят довыборы депутата заксобрания региона, трех райсоветов Челябинска, глав трех сел в Кизильском районе и депутатов ряда поселений.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

На выборах в Челябинской области к 15:00 проголосовало более 20% избирателей. Об этом сообщает областная избирательная комиссия. «Явка по всей области составила 39 тысяч 83 избирателя, что составило 20,73%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 17 тысяч 979 избирателей, что составило 22,80%. На муниципальных выборах проголосовало 21 тысяча 593 избирателя, а это 19,44%», — уточнили в облизбиркоме. В Челябинской области 11 сентября выбирают депутатов собрания Коркинского муниципального округа. Также проходят довыборы депутата заксобрания региона, трех райсоветов Челябинска, глав трех сел в Кизильском районе и депутатов ряда поселений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...