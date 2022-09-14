Пивовары разнообразили свой ассортимент выпуском лимонадов и энергетиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пивоварня из Аши Челябинской области осваивает выпуск энергетиков для очищения организма. Как URA.RU сообщил руководитель компании Антон Балыклов, к трем рецептурам до конца года добавят четвертую.

«Функциональные напитки Lapochka, которые в России относят к энергетикам, мы создавали как витаминизированную воду. Витамины и минералы, присутствующие в составе продукта, повышают концентрацию внимания, очищают организм», — рассказал URA.RU Балыклов.

Пивоварня работает с 2014 года. В 2020 году начали производить натуральные лимонады, в 2021 году — энергетики. Линейка витаминизированных напитков сейчас включает три варианта: «Детокс», «Энерджи» и «Спорт». Каждый из трех видов выпускался малыми партиями по три тысячи банок каждая.

В настоящий момент пивоварня ежемесячно изготавливает 40 тонн пива и 80 тонн лимонада. Производственных площадей не хватает, поэтому до конца 2022 года построят новый цех. В помещении поставят линию розлива безалкогольных напитков. Выпуск энергетиков возобновят после перерыва: весной компания столкнулась с тем, что половины ингредиентов в РФ не производят. Некоторые составляющие напитка, которые закупали в Европе и Китае, стали недоступны из-за санкций.

С вводом новых производственных площадей пивовары планируют удвоить объемы выпуска. Продукция поставляется в торговые сети РФ и Челябинска. Также ее закупают рестораны и кафе уральских регионов, Москвы и Санкт-Петербурга.

К следующему году ашинский производитель намерен удвоить объемы выпуска Фото: Антон Балыклов