Познер опроверг информацию о своей госпитализации

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Владимир Познер заявил, что у него со здоровьем все в порядке Фото:

Телеведущий Владимир Познер опроверг заявления СМИ о своей госпитализации. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное. Спасибо за волнение», — заявил Познер ТАСС.

Ранее telegram-канал Mash заявил, что Познера госпитализировали с коронавирусом в одну из клиник Москвы. Сообщалось, у него якобы состояние средней тяжести.

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Телеведущий Владимир Познер опроверг заявления СМИ о своей госпитализации. Об этом он сказал в беседе с ТАСС. «Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное. Спасибо за волнение», — заявил Познер ТАСС. Ранее telegram-канал Mash заявил, что Познера госпитализировали с коронавирусом в одну из клиник Москвы. Сообщалось, у него якобы состояние средней тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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