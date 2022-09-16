Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Владимир Познер заявил, что у него со здоровьем все в порядке
Телеведущий Владимир Познер опроверг заявления СМИ о своей госпитализации. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное. Спасибо за волнение», — заявил Познер ТАСС.
Ранее telegram-канал Mash заявил, что Познера госпитализировали с коронавирусом в одну из клиник Москвы. Сообщалось, у него якобы состояние средней тяжести.
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