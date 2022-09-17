17 сентября 2022
16 сентября 2022

Жители Озерска пожаловались на нашествие пауков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, паутина, пауки, сети, враги
Жители города находят пауков на балконах и в квартирах Фото:

Жители многоквартирных домов Озерска (Челябинская область) пожаловались на нашествие пауков. Часть горожан считает, что их надо убивать, часть просит относиться к насекомым более гуманно.

«Дорогие соседи, жители многоквартирных домов. В этом году множество паукообразных поселилось на балконах, и теперь они перебираются в потеплевшие квартиры. Расскажите, пожалуйста, как вы обычно поступаете с пауками у себя дома», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях мнения жителей о том, что делать с пауками, разделились. Так, пользователь Ирина Янина написала, что уже второй год ее муж борется с пауками в подъезде, так как сама она их боится. Пользователь Аркадий Несвит сообщил, что пауки — «братья наши меньшие», поэтому убивать их нельзя, они борются с мухами и комарами. Его поддержало большинство комментаторов.

Пауки идут в теплые дома с приходом осени

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Жители многоквартирных домов Озерска (Челябинская область) пожаловались на нашествие пауков. Часть горожан считает, что их надо убивать, часть просит относиться к насекомым более гуманно. «Дорогие соседи, жители многоквартирных домов. В этом году множество паукообразных поселилось на балконах, и теперь они перебираются в потеплевшие квартиры. Расскажите, пожалуйста, как вы обычно поступаете с пауками у себя дома», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях мнения жителей о том, что делать с пауками, разделились. Так, пользователь Ирина Янина написала, что уже второй год ее муж борется с пауками в подъезде, так как сама она их боится. Пользователь Аркадий Несвит сообщил, что пауки — «братья наши меньшие», поэтому убивать их нельзя, они борются с мухами и комарами. Его поддержало большинство комментаторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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