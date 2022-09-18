18 сентября 2022

В Челябинской области нашли место убийства восьми косуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Охотников пока не нашли Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) в лесу обнаружили место разделки восьми косуль. В причинах разбирается полиция и лесничие, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В лесу в районе деревни Барановка нашли место разделки животных, там лежало восемь шкур косуль. Нашел шкуры егерь местного охотхозяйства, кто причастен к охоте устанавливает полиция», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что все обстоятельства устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) в лесу обнаружили место разделки восьми косуль. В причинах разбирается полиция и лесничие, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В лесу в районе деревни Барановка нашли место разделки животных, там лежало восемь шкур косуль. Нашел шкуры егерь местного охотхозяйства, кто причастен к охоте устанавливает полиция», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что все обстоятельства устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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