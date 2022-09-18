В Челябинской области нашли место убийства восьми косуль

Охотников пока не нашли
В Чебаркульском районе (Челябинская область) в лесу обнаружили место разделки восьми косуль. В причинах разбирается полиция и лесничие, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«В лесу в районе деревни Барановка нашли место разделки животных, там лежало восемь шкур косуль. Нашел шкуры егерь местного охотхозяйства, кто причастен к охоте устанавливает полиция», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что все обстоятельства устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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