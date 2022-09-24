Путин подписал пакет законов о военной службе

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за неявку на службу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. В нем вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен.

«Путин подписал пакет поправок о военной службе. Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет)», — пишет РИА «Новости».

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Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. В нем вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен. «Путин подписал пакет поправок о военной службе. Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет)», — пишет РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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