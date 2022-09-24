Путин подписал пакет законов о военной службе

Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за неявку на службу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. В нем вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен.
«Путин подписал пакет поправок о военной службе. Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет)», — пишет РИА «Новости».
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