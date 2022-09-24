24 сентября 2022
23 сентября 2022

Беженка из ЛНР объяснила желание своих сограждан быть в составе России

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Пикет противников добычи урана в Курганской области. Курган, референдум, плакат
Бывшая жительница ЛНР Надежда Ткаченко переехала в ХМАО Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Надежда Ткаченко из Северодонецка (Луганская Народная Республика) рассказала, почему участвуют в референдуме о присоединении к России. Видео опубликовал telegram-канал «Югра Z Официально».

«Что у нас творилось там (в ЛНР — прим. ред.), вы сами все видели, все знаете. То, что мы испытали, я никому не пожелаю. Поэтому я пошла на референдум. И я хочу быть в составе России», — рассказывает Надежда Ткаченко.

Бывшая жительница ЛНР переехала в Россию в начале апреля. После перебралась в ХМАО в Нижневартовск.

Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях запланированы с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима.

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Надежда Ткаченко из Северодонецка (Луганская Народная Республика) рассказала, почему участвуют в референдуме о присоединении к России. Видео опубликовал telegram-канал «Югра Z Официально». «Что у нас творилось там (в ЛНР — прим. ред.), вы сами все видели, все знаете. То, что мы испытали, я никому не пожелаю. Поэтому я пошла на референдум. И я хочу быть в составе России», — рассказывает Надежда Ткаченко. Бывшая жительница ЛНР переехала в Россию в начале апреля. После перебралась в ХМАО в Нижневартовск. Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях запланированы с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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