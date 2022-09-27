Казахстан будет выдавать России уклонистов от частичной мобилизации

Казахстан выдаст россиян, которые получили повестку
новость из сюжетаМобилизация в России
Казахстан собирается выдавать россиян за уклонение от частичной мобилизации, если они получили повестку и уехали. Об этом сообщил глава глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.
«У двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях. Но правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из РФ, нет», — цитирует Sputnik Казахстан Ахметжанова. По его словам, россиян выдадут, если они будут в розыске.
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